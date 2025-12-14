Ataque terrorista contra judeus em praia da Austrália deixa 12 mortos

Polícia confirmou que há dois suspeitos identificados um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital
Pelo menos 12 pessoas foram mortas em um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, que teve como alvo a comunidade judaica, segundo a polícia.
A polícia confirmou que há dois suspeitos identificados — um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital. Os agentes estão investigando se um terceiro indivíduo esteve envolvido no ataque.
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu as cenas como "chocantes e angustiantes". Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas, segundo Mal Lanyon, Comissário da Polícia de Nova Gales do Sul
As autoridades acrescentaram que o ataque está sendo tratado como um incidente terrorista e tinha como alvo a comunidade judaica local no primeiro dia do Hanukkah.
Trânsito
O caso foi por volta das 22h50, no cruzamento das ruas João B. Maciel com Major Gama
Tráfico
Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo
Educação
O ato contou com a presença de autoridades municipais, lideranças políticas e representantes da comunidade
