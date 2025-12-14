Ataque terrorista contra judeus em praia da Austrália deixa 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas foram mortas em um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, que teve como alvo a comunidade judaica, segundo a polícia.

A polícia confirmou que há dois suspeitos identificados — um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital. Os agentes estão investigando se um terceiro indivíduo esteve envolvido no ataque.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu as cenas como "chocantes e angustiantes". Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas, segundo Mal Lanyon, Comissário da Polícia de Nova Gales do Sul

As autoridades acrescentaram que o ataque está sendo tratado como um incidente terrorista e tinha como alvo a comunidade judaica local no primeiro dia do Hanukkah.