14 de Dezembro de 2025 • 13:30

Policial

Ataque terrorista contra judeus em praia da Austrália deixa 12 mortos

Polícia confirmou que há dois suspeitos identificados um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital

CNN noticias

Publicado em 14/12/2025 às 11:03

Atualizado em 14/12/2025 às 11:05

Pelo menos 12 pessoas foram mortas em um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, que teve como alvo a comunidade judaica, segundo a polícia.

A polícia confirmou que há dois suspeitos identificados — um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital. Os agentes estão investigando se um terceiro indivíduo esteve envolvido no ataque.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu as cenas como "chocantes e angustiantes". Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas, segundo Mal Lanyon, Comissário da Polícia de Nova Gales do Sul

As autoridades acrescentaram que o ataque está sendo tratado como um incidente terrorista e tinha como alvo a comunidade judaica local no primeiro dia do Hanukkah.

