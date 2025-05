Atendimento por intoxicação revela família passando fome em MS

Bombeiros entregaram cesta básica para família / Corpo de Bombeiros

O que parecia ser um caso comum de atendimento médico se transformou em uma ocorrência comovente em Aparecida do Taboado, no interior de Mato Grosso do Sul. Na última segunda-feira (28), uma adolescente de 16 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após passar mal ao consumir um queijo estragado. Ao chegar à residência da jovem, a guarnição descobriu uma realidade de vulnerabilidade social e insegurança alimentar vivida pela família.

Segundo os bombeiros, a adolescente e a mãe, de 43 anos, comeram o queijo sem perceber que o alimento estava impróprio para consumo. Com poucas opções de comida em casa, a família não notou o sabor alterado de imediato. A mãe apresentou melhora após se automedicar, mas a filha continuou com dores intensas no abdômen e precisou ser levada à Santa Casa do município, de acordo com o Jornal Midiamax.

Durante o atendimento, a sinceridade da mãe ao relatar a situação sensibilizou os militares. Ao ser orientada sobre a necessidade de oferecer alimentos leves à filha durante a recuperação, a mulher revelou que só dispunha de arroz, feijão e linguiça calabresa – este último, inadequado para quem está com o sistema digestivo fragilizado.

A família, vinda de São José do Rio Preto (SP), mudou-se recentemente para Aparecida do Taboado, onde o padrasto da jovem começou a trabalhar em uma fábrica. Vivendo em uma casa simples de apenas dois cômodos, eles enfrentam dificuldades para garantir o básico.

Diante da situação, a equipe da viatura UR-107, composta pelos sargentos Pedro Ponciano e Petrônio Fonseca, e pelo cabo Eduardo Braga, se mobilizou para ajudar. Os militares buscaram doações e entraram em contato com uma rádio local que estava promovendo uma campanha de arrecadação. A ação resultou na entrega de uma cesta básica à família, além de alimentos como frutas e iogurtes para a adolescente, ainda internada.