Atentado a bala em casa de empresários de Aquidauana na rua XV de Novembro

A casa de número 37, da Rua 15 de Novembro, localizada no centro de Aquidauana, foi alvejada com pelo menos seis tiros na madrugada deste domingo, dia 25. Era por volta de 1h40 quando o casal que estava no interior da casa ouviu os estampidos.

Não houve vítimas. A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil também. O Delegado de Polícia acionou o plantão da Polícia Científica e, logo pela manhã, o agente Maeslei Freitas e o perito Criminal, Pedro Vilasanti, estiveram no local para fazer os levantamentos.