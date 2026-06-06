Ator encontrado morto em motel de Campo Grande integrou grupo teatral por cinco anos

José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira / Reprodução /Redes sociais

José Patrik Machado, de 32 anos, encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (05) em um motel de Campo Grande, integrou a companhia de teatro Adote durante cinco anos. No período, participou de montagens e atividades culturais promovidas pelo grupo. As informações são do G1 MS.

O artista fez parte da companhia de teatro Adote entre os anos de 2015 e 2020. Além de sua trajetória nas artes cênicas, Patrik trabalhava desde 2014 como escrevente extrajudicial em um cartório de notas. Nas redes sociais, costumava compartilhar momentos de apresentações, ensaios e outras atividades ligadas ao universo teatral.

Após a confirmação do falecimento, a companhia Adote publicou uma mensagem de despedida em homenagem ao ex-integrante. No texto, o grupo destacou a dedicação do ator aos espetáculos, além de recordar seu talento, senso de humor e convivência com colegas de palco.

Conforme o boletim de ocorrência, José Patrik entrou no estabelecimento acompanhado por outros dois homens. Depois de algum tempo, os acompanhantes deixaram o local, enquanto ele permaneceu sozinho no quarto.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 00h30 após funcionários suspeitarem que havia uma pessoa morta em uma das suítes. Como não conseguiram contato com o hóspede, colaboradores do motel foram até o cômodo e encontraram o ator caído no chão, sem sinais vitais aparentes.

A identificação da vítima foi realizada por meio de um documento localizado próximo ao corpo. O celular de Patrik foi recolhido e deverá passar por análise durante os trabalhos investigativos.

Segundo o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atendeu a ocorrência, uma possível overdose é considerada como causa inicial da morte. No entanto, a confirmação dependerá dos laudos produzidos pela perícia.

O registro do caso foi feito na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte decorrente de fato atípico. A Polícia Civil da capital apura as circunstâncias do ocorrido.

Ainda de acordo com o Samu, a vítima já apresentava rigidez cadavérica quando a equipe chegou ao endereço. A área foi isolada para os procedimentos da Perícia Criminal e dos investigadores.

A recepcionista do motel relatou que, após a saída dos demais ocupantes, entrou em contato por interfone para confirmar se José Patrik continuaria utilizando o quarto, recebendo resposta positiva. Mais tarde, ao tentar novo contato relacionado à cobrança da permanência, não obteve retorno.