Atropelamento em Corumbá deixa idosa ferida

Atendimento dos Bombeiros / Corpo de Bombeiros

Na manhã da última quinta-feira, 10, às 10h30, a Guarnição de Resgate foi acionada para atender uma senhora de 64 anos, vítima de atropelamento na rua Dom Aquino, no bairro Dom Bosco. Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima apresentava um corte contuso na região occipital da cabeça, um corte no braço esquerdo e escoriações nos membros inferiores. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Corumbá para tratamento médico. As autoridades seguem investigando o caso para identificar o responsável pelo atropelamento.