Audiência de acusado de homicídio no Rio Aquidauana é remarcada para 2025

Divulgação

A audiência de instrução do ex-servidor público Nivaldo Thiago Filho de Souza, acusado de homicídio doloso e duas tentativas de homicídio, foi adiada para o dia 28 de abril do próximo ano.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, a sessão, que estava marcada para esta segunda-feira (14) no Fórum de Aquidauana, foi cancelada porque a juíza Kelly Gaspar Duarte Neves foi convocada para um evento oficial. A decisão sobre levar Nivaldo a júri popular será tomada após a reunião de provas e depoimentos das testemunhas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), no dia 1º de maio de 2021, Nivaldo Thiago, sob efeito de álcool e sem habilitação, pilotava a lancha "Mamba Negra" em alta velocidade no Rio Aquidauana.

Durante uma manobra imprudente, ele colidiu com a embarcação "Beira Rio II", matando Carlos América Duarte e ferindo Caê Duarte e Rosivaldo Barbosa de Lima. Nivaldo fugiu do local sem prestar socorro.

Após o acidente, Nivaldo foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262, onde se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu ter consumido álcool.

Testemunhas afirmaram que ele descartou garrafas de bebidas no rio após a colisão. Nivaldo, genro de uma deputada federal, era, à época, servidor público comissionado e estava acompanhado de sua esposa e três crianças na embarcação.