Ausados de integrar organização criminosa em Corumbá e Ladário são presos

Homens foram presos em operação / Divulgação PCMS

Cinco presos, todos homens com idades de 29, 24, 41 23 e 25 anos, foram presos durante a Operação “Mestres dos Magos” nesta quarta-feira (8).

A operação foi deflagrada pelo Setor de Investigação Geral (S.I.G.) da Delegacia de Ladário, com o apoio dos policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) e Polícia Penal de Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, eles são acusados de integrar organização criminosa que atua na região. O objetivo da ação policial foi desarticular o grupo e dar uma resposta à atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Regional de Corumbá e Ladário.

Como agiam

As investigações do S.I.G. da Delegacia de Polícia Civil de Ladário apontam que o grupo agia de forma coordenada e com distribuição de tarefas.

O homem de 29 anos, segundo a Polícia Civil, era o líder da organização (“Geral de Disciplina de Corumbá e Ladário”) e entre suas funções, exercia papel decisivo nos denominados “Tribunais do Crime”.

"Era ele quem realizava o julgamento e condução de possíveis infratores dos códigos de conduta da facção, inclusive em outras cidades do Estado, assim, como possuía importante papel no recrutamento de simpatizantes do grupo criminoso, participações em conferências com outros membros para alinhar diretrizes da facção e reunião via chamada para tratar sobre o comércio de entorpecentes", diz o release divulgado pela Polícia Civil.

Em relação aos demais detidos, desempenhavam as mais variadas funções, como a responsabilidade da guarda de armas (paiol), suporte a demais membros do grupo, além do planejamento e execução de crimes.

Quatro pessoas foram presas preventivamente e cumpridos cinco mandados de busca domiciliar.

Quinto preso

Durante o cumprimento de mandado de busca em um dos endereços, o homem de 25 anos, foi preso em flagrante pelo crime permanente de integrar organização criminosa. Ele confessou o vínculo com a facção, informação confirmada após acesso, autorizado judicialmente, aos dados contidos no aparelho telefônico.

Ao todo, participaram da operação 16 policiais das forças de segurança.