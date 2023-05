Autor de furto, ameaça, vias de fato é injúria é preso em Dourados

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados-MS, prendeu no último dia 09 um homem por furto, ameaça, vias de fato e injúria.

Segundo apurado, no dia 9 de maio do corrente ano, a vítima compareceu à unidade policial comunicando que seu ex-namorado, no dia 08. por volta das 20h, adentrou em sua residência, e na ocasião a empurrou e a ameaçou, dizendo: “ Se separar de mim, vou te matar…Só vou sair daqui morto, biscate, vagabunda”.

Já no dia 09, por volta das 6h30min, o autuado voltou à residência, novamente proferiu ameaças à vítima: “Você tá me traindo, eu vou te matar”. Além disso, subtraiu seu telefone, afirmando que iria vasculhá-lo, e se encontrasse algo, iria matá-la.

Após a ciência dos fatos, a autoridade policial solicitou apoio da polícia militar e prenderam o homem em flagrante.

Com objetivo de localizar o aparelho furtado, as diligências prosseguiram. E com êxito, o celular da vítima foi encontrado.