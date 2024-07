Autor de furto de supermercado em Aquidauana recebe liberdade da justiça

Câmeras de segurança flagram o bandido / Reprodução

Um homem de 31 anos foi preso por investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana por furtar R$ 40 mil de um supermercado na cidade. Ele é parte da "maior quadrilha de arrombadores" de Mato Grosso do Sul e já causou um prejuízo de R$ 500 mil em comércios de Dourados e região. O indivíduo tem ao menos 20 passagens por furtos em cinco cidades diferentes.

A prisão ocorreu na terça-feira, 9 de julho, no Jardim Campo Nobre, na Capital, com a ajuda de câmeras de segurança e o apoio da DERF e da DP de Anastácio. Com Douglas, a polícia recuperou pouco mais de R$ 4 mil do dinheiro furtado do mercado em Aquidauana no dia anterior, 8 de julho.