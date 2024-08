Acusado por homicídio é preso em Miranda

Divulgação

Na tarde de ontem, 9 de agosto de 2024, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda, prendeu um homem de 29 anos, acusado de homicídio.

O crime ocorreu em 21 de maio de 2017, próximo ao ginásio de esportes da cidade de Miranda, quando o condenado esfaqueou a vítima, que na época tinha 19 anos.

O autor foi sentenciado a uma pena de 8 anos de reclusão pelo crime.

O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto do Interior, em decorrência do regime estabelecido por força da soma ou unificação de penas. O condenado foi recolhido à delegacia, onde permanece à disposição da justiça.