Autor de homicídio ocorrido em Maracaju é preso pela Polícia Civil em Jardim

Divulgação Polícia Civil

Homem de 21 anos foi preso, nesta quinta-feira (19), pelo crime de homicídio cometido na cidade de Maracaju-MS, no dia 14 de novembro de 2022.

A prisão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, mediante diligências investigativas, identificou o local onde ele estava escondido.

Diante da informação da periculosidade do autor, possível porte de arma de fogo e risco de fuga, somado a oportunidade em efetuar o cumprimento do mandado de prisão, a autoridade policial mobilizou grande parte do efetivo disponível na Unidade e conseguiu efetivar a prisão.

Após a formalização do cumprimento da ordem judicial, ele foi encaminhado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.