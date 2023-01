Autor de latrocínio é preso por furto em Aquidauana

Ele disse que usou uma faca para ameaçar atendente de loja / O Pantaneiro

Um homem acabou preso, nesta terça-feira (3), apontado como responsável de uma tentativa de um furto que aconteceu no dia 31 de dezembro, em Aquidauana.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a equipe policial tomou conhecimento do crime por meio de imagens de câmeras de segurança divulgadas em redes sociais.

Diante das imagens, os policiais perceberam que o suspeito já havia cometido um latrocínio em 2018.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação que o homem estava andando pela região das proximidades rodoviária e que ele era o autor do um roubo do bar praça que ocorreu dia 31 de dezembro.

De posse das informações, os policiais foram ao local e constataram que era o mesmo autor.

Questionado, ele confessou, dizendo que avistou aparelhos celulares na vitrine da loja e tentou quebrar a vitrine com uma pedra, contudo, como não quebrou, saiu do local, sendo que sua intenção era trocar o celular por drogas.

Ele ainda disse que usou uma faca, ameaçou o atendente e levou a quantia de aproximadamente R$ 600,00 e maços de cigarro.

Após perguntado sobre a faca que utilizou no roubo, o mesmo disse que estava na casa, sendo que se dirigiram para o local e com o auxílio dele localizaram a faca.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo.