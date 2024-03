Autor de roubo de veículo é preso pelas Polícias Civil e Militar em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais de Dourados (SIG), com apoio da Força Tática dda Polícia Militar, conseguiu prender nesta quinta-feira, 29/02, um dos autores de um roubo de veículo ocorrido no último dia 27. O crime ocorreu por volta das 23h30min, no Bairro Vila Popular, no município de Dourados-MS.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima, ao adentrar em seu veículo WV Saveiro, percebeu um segundo veículo, um Corsa na cor azul com dois indivíduos, sendo que um deles desceu e anunciou o roubo com uma arma de fogo, gritando “perdeu, perdeu, perdeu”. Seguidamente o autor entrou no veículo e tomou a direção do bairro Jardim Florida, sendo acompanhado pelo outro carro.

Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do crime, iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar o local onde os veículos estariam. Um dos autores foi preso no bairro Jardim Água. O segundo envolvido já foi identificado, mas não foi localizado.