Autor de tentativa de feminicídio morre em confronto com policiais do Choque

Bolsa que estava com a vítima no momento do ataque / Reprodução TopMídiaNews

O Batalhão de Choque esclarece a ocorrência que culminou no confronto do autor de uma tentativa de feminicídio registrada na área central da cidade, na noite de ontem, 17. A vítima, que sofreu mais de 20 golpes de faca, foi socorrida e permaneceu hospitalizada. Desde o registro do crime, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque iniciou diligências para localizar o suspeito, identificado como indivíduo com antecedentes criminais graves, incluindo um latrocínio cometido em 2009 no estado de Santa Catarina, onde matou um padre para roubar um veículo. Após uma noite de buscas, informações indicaram que o suspeito poderia estar próximo de um posto de combustíveis às margens da BR-163. Já na manhã de hoje, 18, as equipes deslocaram-se para o local, onde localizaram o indivíduo no estacionamento. Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens iniciais e, ao ser novamente anunciado, fez um movimento repentino em direção à cintura, sacando uma faca. Diante da ameaça à segurança da equipe, foi necessário o uso de arma de fogo. O suspeito foi atingido, socorrido imediatamente e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.