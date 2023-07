Autor de tentativa de homicídio em Cuiabá é preso em flagrante em MS

O autor de um crime de tentativa de homicídio ocorrido no último final de semana, em Cuiabá, Mato Grosso, foi preso em flagrante no interior de Mato Grosso do Sul, o homem, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada foi preso com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Coxim, município que fica a 283km de Aquidauna.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital e foi registrado no sábado, 22 de julho, em uma residência no residencial Bosque dos Ipês.

A vítima, de 57 anos, foi agredida severamente e encontrada com diversos ferimentos graves causados por um peso de exercícios físicos, pelo genro. Após o crime, o agressor fugiu da residência do sogro, onde estava em férias.

A DHPP iniciou a investigação do crime e nas diligências foram repassadas informações à PRF, que prendeu o autor do homicídio na noite de domingo, no estado vizinho. Ele será trazido para Cuiabá, posteriormente.

A vítima permanece hospitalizada, em estado grave.