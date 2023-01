Autor do primeiro feminicídio de MS se diz arrependido

Delegada em entrevista coletiva na manhã de hoje / Campo Grande News

Homem de 43 anos, que matou a esposa, na última sexta-feira (13), em Campo Grande, alegou estar arrependido.

"Não acredito que fiz isso", disse durante o interrogatório. O homem teve a prisão preventiva por feminicídio decretada e continuará atrás das grades.

Conforme o site Campo Grande News, a informação foi repassada pela delegada titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Elaine Benicasa, que fez breve relato sobre o caso durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo a delegada, os dois não tinham filhos em comum e conviviam juntos há 17 anos.

Na tarde de sexta-feira estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando houve discussão.

"Em determinado momento ela desferiu um tapa no rosto do suspeito, que pegou uma faca e passou no pescoço dela", relata Benicasa. Assim que fez o corte, o homem "caiu em si", nas palavras da polícia.

Ele então saiu no terreno, chamando uma tia e um primo que moram perto.

"Tentaram estancar o sangue, sendo que ele mesmo chamou o Corpo de Bombeiros e a polícia", comenta Benicasa.

Diferente de todos os casos de feminicídio, segundo a delegada, o autor esperou o socorro na residência, mesmo sabendo que seria preso.

A mulher foi socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. Já o autor foi preso, interrogado e passou por audiência de custódia neste domingo (15), onde sua prisão preventiva foi decretada.

Segundo a polícia, havia boletim de ocorrência envolvendo o casal, de vias de fato e ameaça. Também havia contra ele boletim referente à outra vítima, de ameaça.