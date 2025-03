Marcos Dozelli

Um piloto, ainda não identificado, morreu após uma queda de avião agrícola em área de plantação de cana na cidade de Nova Andradina, na manhã desta terça-feira (11).

A área pertence a uma empresa energética e fica a 12 km do perímetro urbano de Nova Andradina. O avião é de uma terceirizada, com sede em Chapadão do Sul, conforme o site Nova Notícias.

Nesta manhã, o piloto fazia a pulverização, quando houve a queda.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. A aeronave ficou totalmente destruída.

Apesar de o Corpo de Bombeiros ser acionado, não houve tempo de socorro e o piloto morreu no local.

Além de três viaturas do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também está no local, onde aguardam a chegada da Polícia Civil.