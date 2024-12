Avião de Aquidauana é interceptado com 400 kg de cocaína em São Paulo

Avião interceptado no aeroporto / Divulgação/Polícia Civil

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Federal interceptou uma aeronave carregada com cerca de 400 kg de pasta base de cocaína no Aeroporto de Penápolis, interior de São Paulo, na última segunda-feira (16).

A ação foi desencadeada após informações apontarem que o avião, que havia decolado de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, estava envolvido em um esquema de tráfico de drogas. A equipe do helicóptero Águia 10 foi mobilizada para dar suporte às operações terrestres.

Durante o patrulhamento aéreo, a aeronave foi avistada se aproximando do aeroporto. Após o pouso, o piloto tentou uma manobra de fuga, mas foi rapidamente contido por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), que já estavam posicionadas no local.

Investigação

A droga foi apreendida, e as autoridades seguem investigando para identificar outros possíveis envolvidos na logística do tráfico. A operação reforça a cooperação entre as forças de segurança para combater o tráfico interestadual de drogas no Brasil.