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Tiro de detenção

Avião suspeito vindo da Bolívia é interceptado pela FAB em MS

Aeronave não possuía plano de voo nem identificação; piloto ignorou ordens e fez pouso forçado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 11:30

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FAB adotou a medida conhecida como TDE (tiro de detenção), utilizada para impedir a continuidade do voo / Divulgação/Força Aérea Brasileira

Uma aeronave de pequeno porte vinda da Bolívia foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) na manhã desta sexta-feira (31), após entrar em território sul-mato-grossense sem plano de voo, sem identificação e sem estabelecer contato com os órgãos responsáveis pelo controle de tráfego aéreo.

Segundo a FAB, dois caças A-29 Super Tucano foram empregados na operação para realizar a aproximação e determinar que o piloto obedecesse aos procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência. Como a aeronave desrespeitou repetidamente as ordens emitidas pela Defesa Aeroespacial, foi adotada a medida conhecida como TDE (tiro de detenção), utilizada para impedir a continuidade do voo.

Em nota, a corporação informou que o procedimento representa a última etapa das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo e tem como objetivo obrigar a aeronave a interromper o deslocamento de forma segura.

Após a ação, o avião realizou um pouso forçado em uma região localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande.

Equipes policiais foram deslocadas de helicóptero até o local, mas encontraram a aeronave abandonada. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a localização do piloto ou de outros possíveis ocupantes do avião.

Avião suspeito vindo da Bolívia é interceptado pela FAB em MS

*Fotos: Divulgação/FAB

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