Avô é preso por abusar da neta de 4 anos em MS

Equipes realizaram prisão / Divulgação

Um homem de 54 anos foi preso no sábado, 17, por abusar da própria neta, uma criança de 4 anos, em uma cidade de Mato Grosso do Sul. Pais notam sangramento nas partes íntimas da menina.

Segundo a Polícia Civil, o incômodo na região genital, somado com leve sangramento e com o relato claro da criança, chamou a atenção dos pais, que acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil para atender o caso.

Equipes empreenderam diligências no intuito de localizar o autor, que foi preso ainda no período da tarde e está à disposição da Justiça.

O flagrado, já denunciado por crime sexual recente, foi indiciado pelo crime do art. 217-A do Código Penal, com causa de aumento de pena, em tese, em razão do parentesco.

*A cidade será oculta em respeito aos dados de proteção do ECA.