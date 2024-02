Avô é preso por estuprar menina de 5 anos em Sidrolândia

Polícia Civil

Um homem de 74 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, na última terça-feira (6), por estuprar a própria neta, de 5 anos, em Sidrolândia.

O crime de estupro de vulnerável aconteceu no município em 2015 e a prisão ocorreu na mesma região.

Conforme as investigações policiais apontaram a época dos fatos, o indivíduo, valendo-se da intimidade decorrente dos laços familiares e da confiança, já que é avô materno da vítima, praticou o crime sexual.

Na ocasião a criança tinha apenas cinco anos de idade. O avô, se aproveitando do fato de que a mãe da menina precisou sair por um breve período, se beneficiou da vulnerabilidade da vítima e inclusive teria oferecido dinheiro para que a menina ficasse quieta.

Após o indiciamento feito pela Autoridade Policial, o autor foi processado e condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável.

Ele foi capturado em sua residência pelos investigadores de polícia, no município, e não resistiu à prisão.