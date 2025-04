Avó é preso por estupro de bebê em Campo Grande

Registro na Deam / Polícia Civil

Um idoso de 63 anos foi preso na última terça-feira, 16, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, por abuso sexual da própria neta, com três anos na época. A captura foi feita pela Polícia Civil, por intermédio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), após denúncias anônimas.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde encontra-se a disposição da Justiça.

Ainda, conforme apurado, o avô da menina se aproveitava quando estava só ele, a criança e a avó. Assim que a avó dormia, ele molestava a criança, em 2018.