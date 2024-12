Avô é preso por estupro de neta de 10 anos em Campo Grande

Polícia prendeu idoso nesta manhã / Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 31, um idoso de 65 anos foi preso por uma equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário por estupro de vulnerável contra a neta, de 10 anos. O caso aconteceu no Bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

A mãe da vítima procurou a Delegacia bastante transtornada, para informar que, durante a madrugada, sua filha foi abusada sexualmente pelo avô enquanto estava sozinha com ele na residência.

Realizadas as providências formais iniciais e, após o acionamento da equipe médica na Unidade para realizar exame de corpo de delito na vítima, a Autoridade Policial plantonista, em companhia do Investigador, compareceu à residência do avô e lhe deu voz de prisão

Na Delegacia, ele negou os fatos, porém, a criança, por intermédio de escuta especializada, detalhou o crime de forma bastante contundente e verossímil, confirmando ter sido vítima de estupro de vulnerável.

O custodiado ficará na Unidade Policial aguardando provimento judicial.