Avô é preso por estupro de três netas em Bataguassu

Polícia Civil de Bataguassu / Divulgação

Equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Bataguassu cumpriu na última quinta-feira, 7, um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário contra um homem, de 57 anos, por estupro das netas.

Segundo a Polícia Civil, após parecer favorável do Ministério Público e decisão judicial decretando a prisão, os policiais civis deram cumprimento ao mandado e o suspeito foi preso preventivamente. Segundo as investigações, o suspeito, que é “vodrasto” das vítimas, praticou atos libidinosos com duas das menores e conjunção carnal com a terceira.

“As vítimas narraram os abusos com riqueza de detalhes, o que ensejou a rápida e eficiente atuação da Polícia Civil, visando a preservação da integridade física e psicológica das vítimas”.

Qualquer denúncia pode ser realizada pelo telefone 67-3541-1013 ou presencialmente na Delegacia de Atendimento à Mulher.