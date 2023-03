Avô fica com guarda provisória de bebê encontrada em avenida de Angélica

Reprodução redes sociais

A menina de 10 meses, que foi encontrada sozinha na Avenida Rachid Neder, em Angélica, distante a 279 quilômetros de Aquidauana, ficará sob tutela do avô até a solução do caso. Os pais alegaram que não sabiam explicar como a criança tinha saído de casa.

De acordo com a delegada titular de Angélica, Laís Mendonça, que está cuidando do caso, a mãe disse que dormia quando a criança fugiu e que o pai não estava em casa, pois trabalha no período noturno. As informações são do Campo Grande News.

“A mãe vai responder por abandono de incapaz, a guarda foi dada ao avô materno enquanto a gente dá continuidade ao inquérito. Quando o casal foi localizado já estavam atrás da criança, pois foram acionados quando o bebê foi levado para o hospital”, explicou a delegada.

O bebê foi achado na madrugada da última quinta-feira, dia 9, quando uma pessoa passava pela avenida e viu o bebê sentado em uma calçada, apenas de fralda e camiseta. A testemunha, então, acionou a Polícia Militar, que posteriormente comunicou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

A criança foi levada ao hospital da cidade e passou por avaliação médica. Ela estava bem de saúde e foi deixada sob os cuidados do Conselho Tutelar. A polícia continua com as investigações.