Avô que pode ser pai dos netos é preso em Amambai

Ele teria estuprado as filhas, uma delas dos 10 aos 12 / Divulgação

Um indígena de 50 anos foi preso em Amambai.

Ele é acusado de estuprar a filha de 12 anos de idade e está sendo investigado por ter também estuprado a filha mais velha, que hoje está com 20 anos e que possivelmente teve duas filhas (gêmeas) frutos dos abusos, o que, se comprovado, faz com que o indivíduo seja avô e pai das crianças ao mesmo tempo.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi feito por uma força tarefa formada pela Delegacia de Polícia de Amambai e a Unidade Regional de Perícia e Identificação da cidade, nesta terça-feira (7).

De acordo com as informações levantadas, o homem é acusado de ter estuprado sua filha desde que ela completou 10 anos de idade.

Atualmente ela está 12 anos. O caso foi levado à Polícia Civil, pela irmã mais velha da criança que ficou sabendo que sua irmã vinha sofrendo abusos por parte do pai delas.

Aos policiais, a mulher que hoje tem 20 anos contou que também foi abusada pelo pai dos 12 aos 14 anos, quando fugiu de casa. Dos abusos sofridos a mulher teria engravidado e tido gêmeas com o pai. Atualmente as crianças estão com 9 anos de idade.

A comprovação dos abusos da menina de 12 anos só foi possível graças à atuação da Unidade da Polícia Científica em Amambai, que constatou que havia inúmeras lesões que comprovaram a conjunção carnal.

No dia 03 de fevereiro deste ano, com o laudo pericial do Núcleo de Medicina Legal de Amambai, a Delegada Alana Tíssia Lima dos Santos representou pela prisão preventiva do autor, o que foi prontamente deferida pelo Judiciário da comarca local.

Em relação aos estupros sofridos pela irmã mais velha e a comprovação de que seus filhos são frutos da violência, está sendo apurado em procedimento a parte, devendo ser realizado confronto de DNA entre autor e netas para comprovar a paternidade.