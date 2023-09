Baleado por policial durante briga em boate morre em Dourados

Caso foi registrado na Delegacia / A Voz do MS News

Rogério Pereira da Silva, 27 anos, baleado por um policial civil na noite da última sexta-feira, 1°, durante uma briga, morreu na quinta-feira, dia 7, no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme o Dourados News, a briga ocorreu numa boate localizada na Rua Guanabara, na Vila Industrial. A vítima discutiu com um homem e uma confusão generalizada teve início. Os homens do grupo rival fugiram do estabelecimento e Rogério junto a um amigo também saíram da boate, entretanto, encontraram um dos rivais na esquina.

Ainda segundo o site, um policial civil de folga estava em uma lanchonete, quando notou uma briga na esquina e ouviu um disparo de arma de fogo e a vítima, de 34 anos, correu para o comércio.

O policial deu voz de prisão e atirou, acertando Rogério, porém, os dois suspeitos fugiram em uma pick-up VW/Saveiro. Em continuidade, o agente de segurança pública foi até o banheiro da lanchonete e encontrou a vítima, que disse que não estaria envolvida na briga da boate, apesar de estar no local.

Logo em seguida, a Polícia Militar avisou que Rogério e o amigo teriam dado entrada no Hospital da Vida, sendo um em estado grave. Ele não resistiu e morreu no hospital.