Bandido aprova empréstimo e aquidauanense cai em golpe de aplicativo hacker

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um morador, de 31 anos, do bairro São Francisco, em Aquidauana, foi vítima de estelionatário por um aplicativo hacker, que fez um empréstimo no nome do aquidauanense e tentou enganar para transferir para conta falsa.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem por SMS dizendo que uma compra de R$ 4 mil havia sido aprovada no cartão e em dúvidas para ligar no 0800. O estelionatário se passou por funcionário de um banco, fez várias perguntas e pediu para o morador instalar um aplicativo chamando RustDesk, conhecido como método de golpistas no Brasil.

Em seguida, o bandido pediu os dados do rapaz e para o mesmo olhar a conta, dizendo que estavam tentando fazer um empréstimo para a conta. De fato, houve o depósito de R$ 32.247,41 em empréstimo.

O golpista pedia para a vítima transferir o valor para outra conta desconhecida, quando a vítima passou a desconfiar e procurou a gerência do banco físico. A funcionária orientou sobre o golpe e que o empréstimo gerou juros de R$ 1.337,41 no nome do morador.