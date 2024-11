Bandido é preso após fazer idosas reféns e roubar celular em Maracaju; veja o vídeo

PCMS, Divulgação

Um homem, de 55 anos, foi preso após invadir a casa e fazer duas idosas reféns, neste fim de semana, em Maracaju. O bandido, conhecido como 157 (artigo do código penal referente ao crime de roubo) tinha acabado de sair da prisão quando roubou as mulheres.

Segundo informações da Polícia Civil, o bandido foi preso no sábado (2), por invadir uma residência na área central da cidade, render as moradoras de 93 e 65 anos e roubá-las.

Por volta de 11h40min de sábado, o sujeito invadiu a casa na Rua Melanio Garcia Barbosa, área central da cidade e armado, fez refém as idosas. Ele pulou o portão e surpreendeu as vítimas.

O autor chegou perguntando por joias e pertences de valor. Contudo, após insistência e uso de violência física, roubou um aparelho celular de alto valor e fugiu.

Com a informação do crime, a Delegacia de Maracaju iniciou as investigações a procura do autor. Após diligências, os policiais civis chegaram à autoria do crime, identificando o homem, antigo conhecido da polícia por delitos violentos.

Antes de cometer o roubo, o bandido tinha acabado de sair da prisão há apenas sete dias. Ele relatou que precisava levantar fundos e se reestabelecer no mundo do crime.

No momento da prisão, o autor utilizava as mesmas vestes que foi flagrado durante o roubo. O caso segue em apuração e será encaminhado ao Poder Judiciário local.