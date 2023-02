Bandido mascarado é morto ao tentar roubar SW4 de policial federal

Homem tentou roubar policial e foi morto / Midiamax

Bandido mascarado, ainda não identificado, foi morto com um tiro no peito após tentar roubar uma SUV SW4 de um policial federal. O caso aconteceu na noite de sábado (18), no Centro de Campo Grande.

Conforme informações d Midiamax, a tentativa de roubo ocorreu em frente a um buffet infantil, na Rua Maracaju. O policial estava no buffet com a família e, ao sair do local, por volta das 22h, foi abordado pelo homem que estava com o rosto coberto - não foi detalhado se era uma máscara ou roupa.

O registro policial diz que o policial reagiu e efetuou um disparo na região do tórax do suspeito, que saiu correndo, mas acabou morrendo na rua Arthur Jorge, a alguns metros de onde foi alvejado.

A perícia foi ao local para fazer os levantamentos que irão direcionar as investigações do caso.