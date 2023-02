Bandido morre em confronto com a Polícia em MS

Moto usada pela dupla / Divulgação/PC

Um bandido foi morto em após entrar em confronto com a Policia Civil, na noite de ontem (27), na rodovia MS 306, em Chapadão do Sul.

Ele estava acompanhado de um outro homem. Os dois circulavam pelas ruas da cidade com uma motocicleta.

A dupla foi localizada na MS 306, saída para Cassilândia, nas proximidades do antigo Armazém da Conab.

Os policiais tentaram abordar os dois, que começaram a atirar contra a guarnição.

Ele foi baleado e morreu no local. O Comparsa levou um tiro na perna e foi levado para o Hospital Municipal.

O bandido tinha diversas passagens por tráfico e assaltos.

Ele usava tornozeleira no momento do confronto com a polícia.