Bandido rouba motorista de aplicativo e morre em confronto com o Choque na BR-262

Choque, PMMS

Um homem de 50 anos, morreu em confronto com o Choque da Polícia Militar, após roubar um Fiat Argo de um motorista de aplicativo. O roubo ocorreu no Jardim TV Morena, em Campo Grande, na noite de ontem (28). A perseguição após o roubo ocorreu na BR-262, saída para Terenos.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar recebeu informações sobre o roubo do carro e iniciaram as diligências. O bandido era passageiro do motorista de aplicativo e durante a viagem, anunciou o roubo com uma arma.

Foi então que descobriram que o veículo estava seguindo em direção a Terenos e entraram em contato com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que imediatamente fez bloqueio na BR-262.

No entanto, o bandido não obedeceu a ordem de parada e foi perseguido pelos policiais.

Em determinado momento, ele parou o veículo no acostamento da rodovia e fugiu para uma área de mata.

A equipe do Batalhão de Choque entrou no local e o homem atirou contra os militares.

Foi então que a equipe revidou e atingiu o assaltante.

O bandido foi socorrido para unidade de saúde em Terenos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma equipe da Polícia Civil e Perícia foram acionadas e apreenderam o revólver calibre 38 usado por ele com três munições deflagradas.

Assalto

O assalto aconteceu por volta das 21h. Na ocasião, o bandido pediu uma corrida por aplicativo com destino ao mercado atacadista na Rua Spipe Calarge, Bairro Jardim TV Morena, no entanto, a uma quadra do local, anunciou o roubo com uma arma de fogo, tipo pistola, segundo o motorista de aplicativo.

No relato, a vítima afirmou que o assaltante levou o celular e o veículo que pertence a uma locadora.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.