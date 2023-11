Bandidos morrem em confronto com a polícia após sequestro e roubo em Dourados

Adilson Domingos

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram mortos, na noite deste sábado, 4, após trocar tiros com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) depois de assaltar uma residência no Bairro Izidro Pedroso, em Dourados.

Conforme informações preliminares, os bandidos invadiram a casa de uma cabeleireira no bairro, fizeram a família de refém e fugiram levando dinheiro, joias e um Toyota Corolla.

A equipe do DOF, que fazia patrulhamento na região, viu o veículo em alta velocidade em direção à Avenida Coronel Ponciano e tentou fazer a abordagem.

No cruzamento das ruas Favorino Correia e Manoel Lopes Cançado, os indivíduos pararam o carro furtado, atiraram em direção aos policiais e saíram correndo em sentido à Mozart Calheiros.

Os criminosos foram feridos com tiros no tórax, chegaram a ser transportados para o HV (Hospital da Vida), mas não resistiram aos ferimentos.