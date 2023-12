Bando de Goiás e de MS morto em confronto em Anastácio planejava assalto a propriedade rural

Material apreendido / Divulgação - PC MS

A Polícia Civil, por meio da DEFURV, Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos impediu um assalto planejado por um grupo criminoso proveniente de Goiás, com antecedentes criminais e ameaças a autoridades. A investigação revelou que o bando pretendia cometer assaltos a propriedades rurais na região do Pulador em Anastácio, além de manter as vítimas em cativeiro, transportando os veículos roubados para a Bolívia.

Na noite de ontem, dia 8, durante monitoramento dos criminosos, as equipes agiram com base em informações concretas e realizaram uma abordagem com sinais luminosos e sonoros.

Diante da fuga de uma motocicleta com dois homens, as equipes iniciaram uma perseguição, ambos estavam armados e não exitaram em atirar contra a equipe policial.

Durante a troca de tiros os criminosos foram atingidos e mesmo socorridos acabaram vindo a óbito.

Simultaneamente, outra equipe abordou um veículo Fiat/Uno, havia quatro ocupantes, todos armados e ao serem abordados, igualmente reagiram atirando contra os policiais.

Em resposta ao iminente risco, os policiais realizaram disparos, atingindo quatro criminosos que, mesmo sendo socorridos ao hospital mais próximo, acabaram falecendo.

Dentro do veículo Fiat/Uno, foram encontrados objetos como braçadeiras e fita silver tape, além das armas de fogo, indicando claramente a intenção criminosa da quadrilha.

O bando envolvia indivíduos de Corumbá, Campo Grande e de Goiás, sendo que dois ainda não foram identificados.

Nenhum policial ficou ferido.