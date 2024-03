Barulho de vizinho vira caso de polícia em Aquidauana

A Guarnição da Polícia Militar (GUPM) foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para comparecer a um endereço específico devido a uma perturbação da tranquilidade. Ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que relatou que seu vizinho, localizado nos fundos de sua residência, estava utilizando som em alto volume. Segundo a vítima, essa situação ocorria rotineiramente e ele não suportava mais, especialmente por ter uma filha de 17 anos que sofria de depressão. Ele expressou o desejo de representar contra o vizinho, embora tenha observado que, naquele momento, o som já havia sido desligado.

A GUPM se dirigiu à residência na Rua Antonio Alves Correa, próxima da esquina com a Rua Giovane Toscano de Brito, em Aquidauana, e conversou com a Mulher, proprietária da casa, e seu filho, de 24 anos. Eles afirmaram que o som não estava na residência e que um cunhado havia removido o aparelho do local, não fornecendo informações sobre seu destino. Com autorização da mulher, os policiais entraram na residência para confirmar a ausência do aparelho de som, que não foi encontrado.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à delegacia de polícia civil para registro policial. No entanto, não foi possível conduzir mulher à delegacia, pois ela alegou que sua filha, que sofria de depressão, estava passando mal e precisava ser levada ao hospital. A equipe policial orientou mulher a entrar em contato com o serviço de emergência para receber assistência. O rapaz cooperou com a equipe e acompanhou-os sem a necessidade de algemas.