Polícia prende homem por vender drogas em casa de Aquidauana

Droga e dinheiro encontrados na casa do traficante / Divulgação

Bastante conhecido pela polícia, homem de 39 anos foi pego por comercializar drogas na sua casa, localizada na Vila Ovídio Costa, em Aquidauana. A prisão ocorreu na tarde de domingo, dia 5.

Segundo informações policiais, o local onde fica a residência já era conhecido como boca de fumo. Durante operação “Saturação”, os policiais viram uma mulher saindo da casa e resolveram fazer uma abordagem, tendo sido encontrado com ela porção de maconha. Ao ser questionada, a mulher disse ser usuária de drogas e que pagou R$ 7 por 0,96g no entorpecente.

Ela ainda apontou quem vendeu a maconha. Na residência, os policiais encontraram o homem que inicialmente negou a prática do tráfico de drogas, e permitiu o acesso a sua residência. Após breve busca, foi localizado entre as telhas do teto da cozinha um invólucro plástico contendo sete paradinhas de maconha que totalizaram aproximadamente 9 gramas. Ainda foi encontrado R$ 79 em diversas cédulas sobre uma cômoda. Foi dada voz de prisão ao homem e informado seus direitos constitucionais.

Sendo que foi necessário o uso de algemas afim de salvaguardar a integridade física do autor. O traficante possui diversas passagens e condenação pelo crime de tráfico de drogas, e encontra se em liberdade condicional.