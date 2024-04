Batalhão de Polícia Militar realiza formatura geral

Cerimônia nesta manhã / Divulgação

Na manhã deste dia 5, o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar promoveu uma formatura geral, reunindo toda a tropa para abordar diversos temas de relevância, especialmente enfatizando a importância da padronização nos procedimentos operacionais e administrativos. Essa iniciativa não só visa aumentar a eficiência das operações, mas também fortalecer a coesão e a confiança dentro da unidade, elementos fundamentais para lidar com os desafios do cotidiano.

Além disso, o evento proporcionou uma valiosa oportunidade para cuidar da saúde da tropa, com a realização da vacinação contra a Influenza para todos os membros do batalhão. Essa medida preventiva ressalta o compromisso com a saúde e o bem-estar dos policiais militares, demonstrando o zelo não apenas pela segurança da comunidade, mas também pela daqueles que estão na linha de frente.

Essa formatura geral não apenas celebra e reconhece o trabalho exemplar da tropa do 7º Batalhão de Polícia Militar, mas também reafirma o compromisso com a proteção e o serviço à sociedade. Unidos por um propósito comum, esses homens e mulheres estão dedicados a garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade que juraram proteger. Inovação e segurança

Na tarde do dia 4, na sede do 7° Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, um encontro crucial foi realizado para alinhar os procedimentos da Polícia Militar em relação à segurança nas escolas. O Coronel PM Carlos Hudmax ministrou uma palestra informativa para o comandante Tenente-coronel Carlos Magno, o subcomandante Capitão Riquelme e todo o corpo de Oficiais do 7º BPM, com a presença da Sra. Gleide Veloso Godoy Gomes, Coordenadora Regional de Educação, e do Coordenador Adjunto de Educação Sr. Josué Cabral da Silva, ambos de Anastácio.

Durante a apresentação, o Coronel Hudmax destacou o papel do NISE (Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar), uma iniciativa da SED e da SEJUSP para integrar a segurança pública, incluindo a Polícia Militar e outras instituições, visando maior agilidade na prevenção e atendimento de casos relacionados à segurança escolar. O Coronel Hudmax também informou aos militares sobre a implementação do botão do pânico em um aplicativo disponibilizado pelo governo estadual, permitindo o acionamento rápido de equipes de monitoramento em situações de emergência nas escolas, inclusive pelos gestores escolares. Esse avanço reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança nas escolas, proporcionando um ambiente propício para o aprendizado e desenvolvimento dos estudantes.