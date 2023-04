Batida entre moto e carreta faz vítima em Aquidauana

Um motociclista que trafegava pela rua Plínio Leite, cruzamento com a rua José Pinto, no bairro Nova Aquidauana, na cidade de Aquidauana, chocou-se na noite desta quinta-feira (6), com um caminhão semi-reboque. Segundo informações apuradas junto ao Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 19 horas, o condutor da motocicleta, do sexo masculino, seguia pela via e ao fazer o cruzamento das duas ruas, não avistou o caminhão, que estava parado.

Nesse momento, o motociclista, chocou-se com o veículo estacionado. Com o impacto da batida, a vítima sofreu uma queda e teve ferimento na cabeça próximo ao olho, sem gravidade. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava bem consciente e inicialmente não queria ir ao hospital, mas acabou sendo conduzido ao Pronto Socorro de Aquidauana pelos socorristas.