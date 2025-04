Batida entre três veículos deixa quatro mortos e oito feridos na BR-060

Região News

Uma mãe de 29 anos e seus três filhos — uma menina de 10 anos, um menino de 11 anos e um bebê de apenas 3 meses — morreram em um grave acidente na noite de domingo, dia 6, na rodovia BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, a cerca de 70 quilômetros da Capital.

A colisão ocorreu nas proximidades da curva da Estação Guavira e envolveu uma picape Volkswagen Saveiro, um Chevrolet Corsa e uma carreta carregada de calcário. Segundo informações apuradas pela reportagem e relatos de testemunhas, o motorista do Corsa trafegava em alta velocidade e em zigue-zague no sentido Sidrolândia-Campo Grande, quando invadiu a pista contrária e atingiu violentamente a lateral da Saveiro.

Após o primeiro impacto, a Saveiro foi atingida por uma carreta que vinha logo atrás. O Corsa saiu da pista, parou em um matagal às margens da rodovia e pegou fogo, formando uma barreira de chamas e fumaça densa, que comprometeu a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local.

Morreram no local a mãe, identificada como Drielle Leite Lopes, e os três filhos. O pai das crianças, Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, também estava na Saveiro e foi socorrido com vida, sendo encaminhado ao hospital. A família residia em Sidrolândia e voltava de um passeio.

O motorista do Corsa foi arremessado para fora do veículo no momento do acidente. Ele sofreu diversas fraturas e também foi levado ao hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. Já o condutor da carreta saiu ileso.

A batida provocou um congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros. A rodovia BR-060 chegou a ser totalmente interditada por algumas horas para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Atenderam a ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Civil (PCMS), Polícia Científica e a funerária. A dinâmica e as causas exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

O choque causou comoção na região e acendeu novamente o alerta sobre a imprudência nas rodovias federais.