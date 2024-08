Mulher xinga policiais e acaba presa por desacato em Anastácio

Divulgação

Uma mulher de 30 anos foi presa por desacato após ser encontrada em estado de embriaguez, transitando a pé com duas crianças na BR-262, em Anastácio.

De acordo com boletim de ocorrência, populares acionaram a polícia e informaram que ela caminhava em zigue-zague na rodovia.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher que, durante a abordagem, estava agressiva, recusou a se identificar e ainda xingou os policiais, dizendo: "seus vermes, filhos da p**, vocês têm que ir atrás de traficante, eu não 'tô' fazendo nada."

O Conselho Tutelar de Anastácio foi acionado e levou as crianças para um responsável.

As autoridades observaram que as crianças estavam com roupas sujas, indicando descuido com a higiene pessoal por parte da mãe. Os meninos também relataram que o pai encontra-se no sistema prisional semiaberto.

A mulher foi conduzida à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis