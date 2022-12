Bêbado e sem CNH, homem é preso por colidir em carro na avenida Pantaneta

Caso registrado na Delegacia de Aquidauana / Divulgação, Ilustrativa

Bêbado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), homem de 50 anos foi preso em flagrante depois de colidir o carro que conduzia em outro veículo. O acidente ocorreu na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.

Segundo informações policiais, uma mulher conduzia veículo Chevrolet Onix pela avenida Doutor Sabino, conhecida como Pantaneta, quando parou para dar passagem aos pedestres. Neste momento, um veículo Peugeot colidiu na traseira do carro da mulher.

A Polícia Militar foi acionada e no local, os policiais encontraram o motorista do Peugeot de 50 anos com a fala alterada, odor etílico, olhos vermelhoos, dificuldade em se equilibrar, ou seja, ele estava embriagado.

O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas mesmo assim, os policiais lavraram Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora. Ele foi preso em flagrante. Dentro do carro, foi encontrado uma garrafa com um litro de pinga.

O Ônix teve danos no parachoque traseiro, já o Peugeot, teve danos no farol.