Bêbado, motorista derruba portão e varanda de residência em MS

Um homem que não teve a identidade revelada pela polícia provocou estrago em uma casa, localizada na rua Doutor Rocha Dias, em Paranaíba, durante a madrugada de domingo (19).

De acordo com as informações policiais, motorista transitava pela via pública após sair de um bar na madrugada quando teria perdido o controle da direção do veículo. O condutor invadiu a pista de rolamento contrária, derrubou o portão de uma residência, o pilar de uma varanda e, por fim, a traseira de um carro estacionado na garagem.

Os policiais perceberam que o homem estava em visível estado de embriaguez, mal conseguia permanecer em pé e estava com forte odor de álcool. Ao ser indagado, ele acabou confirmando que havia consumido bebida alcoólica em um bar da cidade.

Após ser levado para o pronto-socorro da Santa Casa, ele foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo constatando sua embriaguez.

O homem recebeu voz de prisão e foi entregue à Polícia Civil.