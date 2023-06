Bêbado tenta espancar esposa com pedaço de madeira em Jardim

Caso foi registrado na Delegacia / Jardim MS News

Homem de 40 anos tentou espancar a esposa de 39 com um pedaço de madeira nesse sábado, dia 3, em Jardim. Ele havia passado a noite fora e chegou bêbado na residência.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar por volta das 5h da manhã. A equipe foi ao local e a mulher contou que o marido passou a noite fora de casa. Ela estava dormindo com seu filho em seu quarto quando ouviu um barulho dentro da residência e que ao acordar já percebeu que seu marido estava no quarto com um pedaço de madeira. Sem motivos, ele partiu para cima da mulher tentando acertá-la.

A vítima pediu socorro e sua irmã conseguiu ajudá-la a tomar a madeira do agressor e o colocar para fora de casa.

Ainda segundo a ocorrência, o todo o tempo o autor falava que queria matar a vítima com este pedaço de madeira e que ela não escaparia dele.

O suspeito foi localizado em frente à residência com sinais de embriaguez onde foi dado voz de prisão. O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Jardim.