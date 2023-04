Bebê de 1 ano é encontrado no meio da rua após sair escondido de babá em Sidrolândia

Conselho Tutelar foi acionado / (Foto: Kísie Ainoã/Jornal Midiamax)

Um bebê de 1 ano foi encontrado sozinho e abandonado no meio de uma rua, na madrugada de hoje, 15, em Sidrolândia. O bebê fugiu da babá.

Consta no boletim de ocorrência que um casal passava pela região quando viu a criança no meio da via pública sem qualquer pessoa perto.

Como o bebê não se comunicava bem, o conselho tutelar foi acionado para resguardar o bebê.

Momentos depois, uma adolescente chegou à delegacia e relatou que seria a babá da criança e que não teria percebido de imediato o sumiço da criança.

A mãe do bebê compareceu ao local e caso foi registrado como abandono de incapaz.