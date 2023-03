Bebê de 10 meses é encontrado sozinho em avenida

A criança foi levada ao hospital da cidade e passou por avaliação médica / Reprodução redes sociais

Um bebê de 10 meses foi encontrado sozinho na Avenida Rachid Neder, em Angélica.

Após ser resgatada, a criança passou por atendimento médico e está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

A polícia fez buscas e localizou os pais da criança, que foram encaminhados à delegacia.

Conforme informações do site Campo Grande News, o caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (9), quando uma pessoa passava pela avenida e viu o bebê sentado em uma calçada, apenas de fralda e camiseta.

A testemunha, então, acionou a Polícia Militar, que posteriormente comunicou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

Foram feitas buscas ao longo da manhã, sendo os pais da criança acabaram localizados e levados à delegacia por abandono de incapaz.

Eles confessaram ser usuários de drogas. A mãe afirma que não abandonou a criança, mas não sabe como o bebê saiu de casa e foi parar na avenida.

A criança foi levada ao hospital da cidade e passou por avaliação médica. Ela estava bem de saúde e foi deixada sob os cuidados do Conselho Tutelar. A polícia continua com as investigações.