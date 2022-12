Bebê de 2 meses arremessado de carro durante perseguição morre na Santa Casa

Da Hora Bataguassu

O bebê de dois meses, arremessado de um carro que capotou na BR-267, em Bataguassu, no último dia 15, morreu na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o site Midiamax, o recém-nascido havia sido transferido em estado grave para a Capital após sofrer traumatismo craniano, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem (28).

O irmão gêmeo da vítima, que estava no automóvel e teve ferimentos mais leves, se recuperou e recebeu alta médica no dia 19 de dezembro.

O acidente aconteceu na manhã do dia 15 de dezembro, enquanto o motorista do carro tentava fugir da polícia, na região de Bataguassu. O carro estava carregado de drogas.



O bebê que morreu na Santa Casa foi arremessado para fora do carro durante capotamento, foi intubado e transferido para Campo Grande.

Além dos gêmeos, no veículo ainda estavam uma terceira criança, de 2 anos, que teve apenas ferimentos leves, a mãe, de 19 anos, e dois homens de 30 e 32 anos.

Os três adultos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e a criança de 2 anos ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.