Bebê de 4 meses cai de janela e é socorrido em estado grave

Osmar Daniel, Campo Grande News

Um bebê de 4 meses foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em estado grave, após cair de um apartamento no quarto andar. O caso aconteceu no Condomínio Residencial CH8, Bairro Aero Rancho, durante o fim da tarde de terça-feira (12), em Campo Grande.

Conforme apurado pelo Campo Grande News, a queda ocorreu por volta das 18h. A vítima chorava muito e estava no colo da irmã, de apenas 7 anos, próxima a janela onde o acidente aconteceu. O local não possuí grades de proteção.

De acordo com vizinhos, outras duas crianças estavam sem supervisão de adultos no apartamento durante a queda. Ainda não há informações sobre os ferimentos sofridos pelo bebê, que chegou a ser reanimado por uma testemunha.

A mãe da vítima, de aparentemente 30 anos, foi avisada por terceiros e pediu para que ninguém mexesse na criança até a chegada dos socorristas.

No entanto, levou o bebê por meios próprios até o atendimento médico.