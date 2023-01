Bebê de 7 meses morre engasgado ao brincar com bexiga

Caso vai ser investigado / PCMS/ Sinpol

Bebê, de apenas sete meses, morreu engasgado na manhã desta sexta-feira (27), enquanto brincava com uma bexiga. O caso ocorreu em Campo Grande.

Segundo informações do Campo Grande News, o pai do bebê contou à polícia que deixou a criança brincando na sala enquanto fazia o café da manhã. Quando retornou para o cômodo, encontrou a criança deitada com a bexiga na boca.

O pai fez manobras de reanimação, mas sem sucesso. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito.

Ainda segundo o site, a família está muito abalada e trata-se de uma fatalidade.