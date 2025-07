Bebê de um ano morre após cair em balde com água na Capital

Sede da DEPCA / Polícia Civil

Um bebê de um ano e dois meses, morreu após cair em um balde, enquanto estava no quintal de uma casa no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (22).

O bebê teria caído em um balde com água enquanto estava no quintal. Segundo o Campo Grande News, a criança foi levada às pressas para a unidade de saúde do Bairro Macaúbas por volta das 10h30, onde deu entrada em parada cardíaca.