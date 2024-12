Bebê, duas adolescentes e homem são socorridos após carro cair em córrego

Paranaíba Notícias

Um bebê de três meses, duas adolescentes de 15 e 17 anos e o condutor de um veículo Astra foram socorridos após caírem no córrego Fazendinha localizado na Avenida Durval Rodrigues Lopes, cruzamento com a Rua Jaime Queiroz de Carvalho, Centro do município de Paranaíba, na noite de sábado (7).

O acidente aconteceu por volta das 22h30.

Conforme informações do Parabaíba Notícias, uma equipe da PM (Polícia Militar) fazia patrulhamento na região quando viu o veículo dentro do córrego.

Os policiais ouviram o choro de um bebê e então pularam na água para ajudar as vítimas.

O condutor do veículo estava desorientado porque bateu o rosto no volante no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os ocupantes do Astra foram retirados com ajuda de escada, já que a altura da queda foi de aproximadamente 4 metros.

Ainda segundo o site local, o bebê não sofreu ferimentos e uma das adolescentes tinha hematomas no rosto e uma fratura na costela.

O motorista do carro sofreu lesões na boca e rosto e após atendimento médico foi conduzido à delegacia por não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Um dos militares que atendeu a ocorrência, soldado que não teve o nome divulgado, sofreu uma lesão grave no joelho durante o socorro e foi levado para hospital onde está em observação. O caso segue em investigação.